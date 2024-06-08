Агресор вкотре запускав "Шахеди": які області були під атакою

8 червня 2024, 00:53
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У ніч на 8 червня окупанти вкотре запустили на Україну ударні дрони. У частині областей оголосили тривогу. На Полтавщині пролунали вибухи.

Що вже відомо, які області атакували російські військові цієї ночі, передає 24 Канал

До теми Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині й Харківщині

До речі, оперативні деталі ворої атаки – в нашому телеграмі.

01:55, 08 червня

Ворожий БпЛА з південного сходу курсом на Запоріжжя.

01:46, 08 червня

Повітряні сили заявили про відбій загрози ударних БпЛА по областях.

01:38, 08 червня

Телеграм-канали пишуть, що на Дніпропетровщині працює ППО по БпЛА.

01:30, 08 червня

Ударний БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

00:45, 08 червня

У Полтавській області відбій тривоги.

00:43, 08 червня

Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини.

00:35, 08 червня

Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

00:29, 08 червня

Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

00:23, 08 червня

Моніторингові спільноти пишуть, що в Харківській області працює ППО.

00:16, 08 червня

Вибухи на Полтавщині, пишуть місцеві телеграм-канали.

00:10, 08 червня

Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави.

23:42, 07 червня

Повітряні сили написали: "Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА!".

Зверніть увагу! Вночі 7 травня Росія знову вдарила по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив 5 крилатих ракет і 53 "Шахеди". Оборонці неба збили всі ракети й 48 дронів-камікадзе.
Автор: Юлія Муріна