Агресор вкотре запускав "Шахеди": які області були під атакою
У ніч на 8 червня окупанти вкотре запустили на Україну ударні дрони. У частині областей оголосили тривогу. На Полтавщині пролунали вибухи.
Що вже відомо, які області атакували російські військові цієї ночі, передає 24 Канал.
До теми Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині й ХарківщиніДо речі, оперативні деталі ворої атаки – в нашому телеграмі.
Ворожий БпЛА з південного сходу курсом на Запоріжжя. Повітряні сили заявили про відбій загрози ударних БпЛА по областях. Телеграм-канали пишуть, що на Дніпропетровщині працює ППО по БпЛА. Ударний БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину. У Полтавській області відбій тривоги. Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини. Запорізька область – загроза ударних БпЛА. Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині. Моніторингові спільноти пишуть, що в Харківській області працює ППО. Вибухи на Полтавщині, пишуть місцеві телеграм-канали. Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави. Повітряні сили написали: "Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА!".
Ворожий БпЛА з південного сходу курсом на Запоріжжя.
Повітряні сили заявили про відбій загрози ударних БпЛА по областях.
Телеграм-канали пишуть, що на Дніпропетровщині працює ППО по БпЛА.
Ударний БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
У Полтавській області відбій тривоги.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини.
Запорізька область – загроза ударних БпЛА.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.
Моніторингові спільноти пишуть, що в Харківській області працює ППО.
Вибухи на Полтавщині, пишуть місцеві телеграм-канали.
Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави.
Повітряні сили написали: "Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА!".