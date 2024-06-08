Агресор вкотре запускав "Шахеди": які області були під атакою

У ніч на 8 червня окупанти вкотре запустили на Україну ударні дрони. У частині областей оголосили тривогу. На Полтавщині пролунали вибухи.

Що вже відомо, які області атакували російські військові цієї ночі, передає 24 Канал.

До теми Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині й Харківщині

оперативні деталі ворої атаки – в нашому телеграмі

01:55, 08 червня Ворожий БпЛА з південного сходу курсом на Запоріжжя. 01:46, 08 червня Повітряні сили заявили про відбій загрози ударних БпЛА по областях. 01:38, 08 червня Телеграм-канали пишуть, що на Дніпропетровщині працює ППО по БпЛА. 01:30, 08 червня Ударний БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину. 00:45, 08 червня У Полтавській області відбій тривоги. 00:43, 08 червня Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини. 00:35, 08 червня Запорізька область – загроза ударних БпЛА. 00:29, 08 червня Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині. 00:23, 08 червня Моніторингові спільноти пишуть, що в Харківській області працює ППО. 00:16, 08 червня Вибухи на Полтавщині, пишуть місцеві телеграм-канали. 00:10, 08 червня Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави. 23:42, 07 червня Повітряні сили написали: "Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА!".