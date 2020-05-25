"Новое-старое" министерство может снова появиться в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что может восстановиться работа Министерства аграрной политики.

Об этом глава правительства сообщил в интервью "Интерфаксу" . "Есть несколько идей, - сказал Шмигаль. – Первое – это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вицепремьерами".

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Шмыгаль также заявил, что Кабмин может провести аналогичную процедуру раздела и в отношении Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Он считает, что проведенное ранее объединение Министерства энергетики и угольной промышленности с Министерством экологии и природных ресурсов "не дало необходимого результата".

Какие еще планы у Правительства?

Премьер-министр также отметил, что Кабмин вообще планирует усилить промышленный блок. И уже обсуждаются несколько вариантов, в частности, о создании отдельной должности вицепремьера или даже Министерства промышленной политики и оборонного заказа. Сейчас, по словам Шмыгаля, идет поиск "формулы, людей и наилучшего формата реализации". Но решение необходимо принять как можно скорее, потому что возникла "острая необходимость".

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Когда и почему исчезло Минагрополитики?

Министерство аграрной политики Украины ликвидировал правительство Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий говорил тогда, что "это министерство последнее отраслево-ориентированное, поэтому будет ликвидировано".

Многие другие парламентарии считали, что ликвидация Минагрополитики будет огромной ошибкой. В частности, Вадим Ивченко заявил, что нельзя уничтожать министерство, которое дает 17% валового внутреннего продукта и 40% валютной выручки.

Наша гривна сегодня держится непосредственно благодаря данной валютной выручке, – говорил депутат.

В начале марта-2020 – после отставки правительства Гончарука и назначение в Кабмин Дениса Шмыгаля – уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко прогнозировал, что Министерство аграрной политики будет восстановлено. И уже в ближайшее время.

Ходили слухи, что должность аграрного министра предлагали ексочільнику министерства развития экономики Тимофею Милованову. Однако тот отказался, и возможно именно это приостановило тогда процесс восстановления Минагрополитики.