США начали скупать украинский мед

Украина в первые месяцы 2020 года заметно увеличила экспорт натурального меда.

За январь-апрель-2020 Украина продала за границу 22,553 тысячи тонн натурального меда на сумму 36,5 миллионов долларов. В денежном эквиваленте это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, комментирует данные Государственной таможенной службы сайт AgroTimes.

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Наибольшая доля экспорта отечественного меда приходится на апрель.

Экспорт украинского меда в 2020 году

(в миллионах долларов)

Январь – 5,6

Февраль – 7,7

Март – 6,9

Апрель – 12,5

Кто покупает украинский мед?

За отчетный период лидер по объемам закупки меда традиционен – Германия. Эта страна приобрела 20% всего экспортированного Украиной меда на общую сумму $7,6 миллионов долларов. (Но это на 12% меньше, чем в январе-апреле 2019-го.)

Далее идут Польша с долей 18% и суммой закупок 6,9 миллионов долларов и Бельгия – 16% и 5,9 миллионов долларов.

Рывок США

Отметим, что серьезно нарастили объемы закупки украинского меда Соединенные Штаты: за отчетный период – на 88%! Это с 2,9 миллиона долларов до 5,5. Но лидером по-прежнему остается Евросоюз – 28,3 миллиона долларов.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что в течение 2019 года Украина существенно увеличила – на 12,7% – экспорт натурального меда, по сравнению с 2018 годом – 55,683 тысяч тонн против 49,366 тысяч. Но в денежном эквиваленте увеличение произошло лишь на 3,2% – 101,096 миллион долларов против 97,984 миллиона.

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