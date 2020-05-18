Украинские аграрии побили экспортный рекорд

В апреле 2020 года Украина экспортировала рекордное количество подсолнечного масла. Историческое достижение будет установлено и по итогам 2019/2020 маркетингового года.

Украинский экспорт подсолнечного масла в апреле 2020 года достиг показателя 717 тысяч тонн. "Это рекорд поставок нашего масла за границу", – утверждает генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

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Он добавил, что в целом рекордным теперь будет и маркетинговый 2019/2020 год. Выработав 7 миллионов тонн масла, украинские аграрии отправят на экспорт 6,5 миллионов. Для сравнения – очень удачный прошлый 2018/2019 маркетинговый год имел такие показатели: выработали 6,5 миллионов и поставили 6,1 миллионов тонн масла.

Как меняются цены на подсолнечное масло?

Рекордные экспортные цифры относительно масла подтвердила и руководительница прогнозно-аналитического отдела компании "УкрАгроКонсалт" Юлия Гаркавенко.

Эксперт также акцентирует внимание, что цены на подсолнечное масло продолжают расти, несмотря на противоположные тренды на другие растительные масла. Так, по состоянию на 15 мая спрэд между подсолнечным и соевым маслами достиг наибольшего показателя за последние пять лет – $136/тонна, а между подсолнечным и пальмовым – $192/т.

Спрос на подсолнечное масло остается стабильно высоким. Об этом свидетельствуют данные по отгрузке масла из портов Украины – по сравнению с прошлогодними они увеличились на 45%.

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Кто покупает украинское масло?

По данным Государственной таможенной службы, за четыре месяца текущего года Украина отправила на экспорт около 2,5 миллиона тонн подсолнечного масла на сумму 1,8 миллиарда долларов. В денежном выражении это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего украинского подсолнечного масла в январе-апреле 2020 года закупила Индия – общая доля 23% от всего экспорта (на сумму 426 миллионов долларов). Это на 25,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато увеличили объемы закупок другие страны, в частности Китай – доля экспорта 12% (на 42% больше, чем в прошлом году) и Нидерланды – доля 10% (на 40% больше).

В общем, за январь-апрель текущего года – по сравнению с показателями 2019 года – доля экспорта украинского подсолнечного масла выросла так: