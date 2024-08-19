Кому призначена допомога

Денис Шмигаль під час промови на засіданні Уряду висловив вдячність вітчизняним фермерам, які у таких складних умовах продовжують збирати врожай, щоб нагодувати не лише Україну, а й світ. Наразі завершуються треті жнива під час повномасштабної війни.

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За його словами, вдалося зібрати 21,7 мільйона тонн пшениці та 5,5 мільйона тонн ячменю. Загалом 28,5 мільйона тонн зернових цьогоріч. За словами прем'єр-міністра, йдеться про щоденну кропітку працю тисяч українців, а також ефективні урядові програми допомоги. Насамперед це доступ до грантів, спеціалізованих дотацій та пільгових кредитів.

Прем'єр-міністр розповів рішення надавати субсидії аграріям, зайнятим у прифронтових регіонах:

Держава буде платити 1000 гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2000 гривень на гектар, якщо це території бойових дій. Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють,

– говорить Шмигаль.

Він також повідомив, що розпочався прийом заявок на ще одну програму підтримки для тих, хто розвиває системи зрошення. Для підтримки меліорації виділено 200 мільйонів гривень. Якщо фермери інвестують власні кошти, держава підтримає його, покривши до половини витрат на будівництво або реконструкцію систем зрошення. Покращуються енергоефективність систем, збільшуються площі зрошуваних земель, підвищується врожайність та продуктивність аграрного сектору.