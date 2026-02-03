Як будувати на землях паю по закону?

Переоформити пай (тобто земельну частку, отриману внаслідок паювання колективної власності на землю) безпосередньо на ділянку під забудову – неможливо в прямому сенсі, повідомляє "Земельний фонд України". Однак є законні шляхи, які дозволяють використати пай для отримання або оформлення ділянки під забудову.

Викуп або обмін земельної ділянки є одним із таких шляхів. Якщо пай у вашій власності, ви можете продати його (чи обміняти) на земельну ділянку під забудову. Для цього пай має бути виділений у натурі (на місцевості) та зареєстрований як окрема ділянка.

Також можна змінити цільове призначення землі. Якщо ви вже виділили пай у власність (маєте кадастровий номер), тоді можна подати заявку на зміну цільового призначення з "для ведення товарного сільгоспвиробництва" на "для індивідуального житлового будівництва" або "для ведення особистого селянського господарства" (що іноді допускає забудову).

Це можливо, якщо ділянка перебуває в межах населеного пункту або близько до нього. Потрібно затвердити детальний план території (ДПТ) або генеральний план, якщо такого немає.

Які ще є варіанти законного будівництва?

Землю можна оформити як особисте селянське господарство. Деякі місцеві ради можуть погодити зміну призначення на ОСГ, де можна будувати житловий будинок (але не завжди дозволяється за законом — залежить від локації). Цей варіант трохи легший за зміну на "під забудову", але теж вимагає погоджень.

Також землю можна включити у межі населеного пункту. Якщо пай за межами населеного пункту, можливо ініціювати його включення в межі – тоді стає легше змінити цільове призначення і забудувати. Це довгий і не завжди успішний шлях, але працює при підтримці місцевої влади.

Важливо! Пряме "переоформлення" паю на ділянку під забудову юридично неможливе. Але через виділення, зміну цільового призначення або обмін — цілком реально.

