Буряк сильно здорожчав минулого тижня

Аналітики East Fruit повідомляють, що лише з початку минулого тижня буряки в Україні подорожчали в середньому на 20%. Сьогодні відвантаження цієї продукції ведеться по 10 – 14 гривень за кілограм (0,24 – 0,34 долара за кілограм) залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва.

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Тижнем раніше ціновий діапазон у цьому сегменті ринку був на рівні 8 – 12 гривень за кілограм (0,19 – 0,29 долара за кілограм), а реалізація цієї продукції здійснювалася стабільними темпами.

За словами аналітиків, основним фактором подорожчання в даному сегменті стало те, що більшість господарств призупиняють продаж буряків в очікуванні поліпшення цінової ситуації на ринку та відправляють основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого загальна пропозиція коренеплодів на ринку почала скорочуватися.

Зверніть увагу! Зараз ціни на буряки в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж на початку жовтня попереднього року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.