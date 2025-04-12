Як безпечно укласти договір оренди землі
Укладення договору оренди землі є доволі непростою справою, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Земельні відносини в Україні мають свої нюанси, пастки та правові ризики, які можуть дорого коштувати як орендарю, так і орендодавцю, підходити до оренди землі варто тільки із фаховим юристом.
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Законодавство у сфері земельних правовідносин постійно змінюється. Після відкриття ринку землі в 2021 році було ухвалено десятки змін до законів, постанов і підзаконних актів. Важливо не просто прочитати закон, а правильно його інтерпретувати й застосувати у конкретній ситуації. Це під силу лише юристу, який спеціалізується у сфері земельного права.
Важливо! Багато договорів оренди землі, які укладаються "по шаблону" або "як у сусіда", не відповідають законодавству або не враховують інтереси сторін. Юрист же перевірить відповідність договору вимогам закону, вкаже на прогалини чи потенційно небезпечні формулювання. Також він допоможе передбачити ситуації, які можуть виникнути в майбутньому (спори, дострокове розірвання, форс-мажори тощо) та зареєструє договір належним чином у відповідних органах.
Також важлива перевірка правового статусу землі, адже не вся земля може бути предметом оренди. Іноді земля:
- має обмеження у використанні;
- перебуває в судовій суперечці;
- не оформлена належним чином;
- має кількох співвласників із незрозумілим правовим статусом.
Юрист проведе повну юридичну перевірку (due diligence) ділянки й виявить усі ризики, щоб клієнт не став жертвою шахрайства чи не опинився в складній юридичній ситуації.
Юрист допоможе у разі спорів, махінацій та інших нюансів
Якщо між орендарем і орендодавцем виникає конфлікт (наприклад, щодо дострокового припинення договору, невиплати орендної плати чи зміни умов), без юриста не обійтись. Фаховий захист у суді можливий лише за наявності правильно складених документів і глибокого розуміння земельного права.
Оренда землі передбачає сплату податків, зборів і внесків. Неправильне оформлення документів може призвести до податкових санкцій або визнання угоди фіктивною. Юрист проконсультує з питань оподаткування, допоможе оптимізувати витрати, захистить від непередбачених штрафів.
Земельні ділянки часто стають об’єктом рейдерських атак або схем, пов’язаних з підробкою документів. Спеціаліст-юрист:
- перевірить достовірність інформації у Державному земельному кадастрі та Реєстрі речових прав;
- проаналізує ризики;
- забезпечить правовий супровід на всіх етапах, зокрема – у нотаріуса чи державного реєстратора.
Важливо! Правильно оформлений договір оренди, складений юристом, дає змогу уникнути непорозумінь і чітко регулює обов’язки та права сторін. Це гарантує стабільність і довіру в стосунках між орендарем і орендодавцем.