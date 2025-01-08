Як отримати субсидію від держави

Проєкт для забезпечення українців необхідними запасами дров запустили ще у 2023 році, передає 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики. Цей проєкт продовжено і на опалювальний сезон 2024 – 2025 років, щоб допомогти тим, у кого немає можливості використовувати газове опалення.

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Максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива для однієї родини становитиме 16 234 гривень на рік. Для пільговиків передбачено суму 13,6 тисяч гривень. Процес оформлення субсидії на дрова аналогічний до процедури отримання житлової субсидії. Для цього необхідно:

звернутися до місцевого органу соціального захисту;

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередній рік.

У деяких випадках від заявників можуть вимагати довідку, яка підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву житла. У 2025 році допомогу на придбання дров можуть отримати українці, які використовують тверде паливо для опалення свого житла. Ця допомога надається лише один раз на рік і призначена для сімей, які використовують виключно тверде паливо для опалення.

Зверніть увагу! Згідно з постановою Кабміну, право на отримання грошової допомоги на опалення мають люди, які фактично проживають у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській і Миколаївській областях. Особи мають проживати в межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення, а також на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих країною-агресором.