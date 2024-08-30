Готівку на касах видаватимуть по-новому

В Україні почали діяти нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. Віднині покупці мають право відмовитися від отримання банкнот та монет, які перебувають у поганому стані.

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Такі вимоги озвучив Національний банк України. В установі зазначають, що готівка, яку видають у рамках послуги "готівка на касі", повинна бути придатною для обігу та не викликати сумнівів щодо її справжності та платіжності. Водночас зношені банкноти мають вилучатися та передаватися банкам разом із іншою виручкою.

Доручив суб’єктам господарювання під час надання послуги “готівка на касі” видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Важливо Крім того касирам забороняється відмовляти у прийомі готівки, навіть якщо немає банкнот або монет для здачі. У разі такої ситуації на них можна подати скаргу.