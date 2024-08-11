Ситуація в сільгоспсекторі Канади
Сезон 2023/24 в Канаді був не дуже добрим, оскільки спека суттєво скоротила виробництво, що на тлі нарощування внутрішнього споживання призвело до зменшення експорту та запасів. У новому сезоні літні опади сприяли розвитку посівів, тому урожай буде кращим, а ціни на агрокультури нижчими, ніж торік.
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За даними Статистичного управління Канади, площі сівби пшениці зменшаться у порівнянні з попереднім сезоном на 3% до 8,3 мільйона гектар, зокрема під червонозернистою ярою CWRS-пшеницею (найпоширенішим видом пшениці в країні) – до 6,5 мільйона гектар. Наразі площі до збирання оцінюються у 8,1 мільйона гектар. У доброму або відмінному стані знаходяться 90% посівів ярої пшениці у Саскачевані та 79% – в Альберті.
Прогнози по культурах
- Площі сівби каноли оцінені у 8,9 мільйона гектар, урожайність – у 2,12 тонни з гектару, загальний збір – у 18,6 мільйона тонн, внутрішня переробка – 11 мільйона тонн, а експорт – у 7 мільйона тонн, але він залежатиме від фактичного урожаю. Середня ціна може скласти 680 канадських доларів за тонну або 490 долара за тонну у порівнянні з 705 канадських доларів за тонну або 508 долара за тонну торік.
- Площі сівби соняшника зменшаться у порівнянні з минулим роком на 41% до 24 тисяч гектар внаслідок нижчої, ніж у інших олійних, урожайності даної культури. Середня урожайність складе 2,22 тонни з гектару, урожай – 51 тисяч тонн, а загальна пропозиція з урахуванням торішніх запасів – 266 тисяч тонн. Середня ціна складе 630 канадських доларів за тонну або 454 долара за тонну у порівнянні з 535 канадських доларів за тонну або 385 долара за тонну у 2023/24 маркетинговому році.
- Площі сівби льону зменшаться у порівнянні з 2023 р на 15% до 210 тисяч гектар, урожайність складе 1,3 тонни з гектару, виробництво – 266 тисяч тонн, споживання скоротиться до 91 тисяч тонн, а експорт сягне 250 тисяч тонн. Середня ціна складе 605 канадських доларів за тонну або 436 долара за тонну, що перевищить торішній рівень, але поступатиметься середньому 5-річному показнику – 710 канадських доларів за тонну або 512 долара за тонну.
- Площі сівби сої виростуть до 2,32 мільйона гектар, загальне виробництво – до 7,1 мільйона тонн, внутрішня переробка – до 1,9 мільйона тонн, а експорт – до 5 мільйона тонн, що стане другим за величиною показником після 5,64 мільйона тонн сезону 2018/19. Запаси виростуть до 0,52 мільйона тонн, а їх співвідношення до споживання складе 5%. Середня ціна складе 550 доларів за тонну у порівнянні з 580 доларів за тонну торік та 562 долара за тонну в середньому за 5 років.