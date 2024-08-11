Ситуація в сільгоспсекторі Канади

Сезон 2023/24 в Канаді був не дуже добрим, оскільки спека суттєво скоротила виробництво, що на тлі нарощування внутрішнього споживання призвело до зменшення експорту та запасів. У новому сезоні літні опади сприяли розвитку посівів, тому урожай буде кращим, а ціни на агрокультури нижчими, ніж торік.

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За даними Статистичного управління Канади, площі сівби пшениці зменшаться у порівнянні з попереднім сезоном на 3% до 8,3 мільйона гектар, зокрема під червонозернистою ярою CWRS-пшеницею (найпоширенішим видом пшениці в країні) – до 6,5 мільйона гектар. Наразі площі до збирання оцінюються у 8,1 мільйона гектар. У доброму або відмінному стані знаходяться 90% посівів ярої пшениці у Саскачевані та 79% – в Альберті.

Важливо За прогнозом, середня урожайність пшениці складе 3,6 тонни з гектару, загальний збір – 29,1 мільйона тонн (при прогнозі USDA 32 мільйона тонн), внутрішнє споживання виросте на 2% до 8,6 мільйона тонн, а перехідні запаси сягнуть 31,6 мільйона тонн. Середня ціна виробників на CWRS-пшеницю може скласти 330 канадських доларів за тонну або 238 доларів за тонну, але вона залежатиме від урожаю у північній півкулі, зокрема в рф, якості м'якої пшениці у Франції та імпортного попиту з боку Індії та Китаю.

Прогнози по культурах