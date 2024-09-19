Причини здорожчання моркви

Підвищення торгової активності спричинило зростання цін на моркву в Україні, повідомляють аналітики EastFruit. Головна причина подорожчання – скорочення пропозиції коренеплодів на ринку через сезонний фактор.

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Сьогодні фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12 – 16 гривень за кілограм (0,29 – 0,39 доларів за кілограм), що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Оператори ринку такий ціновий тренд пов'язують із суттєвим скороченням пропозиції моркви через період міжсезоння. Зокрема, більшість господарств уже завершили реалізацію моркви середніх сортів, тоді як збирання врожаю пізніших сортів більшість із них ще не приступили.

Аналітики видання зазначають, що на даний момент ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,2 рази вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.