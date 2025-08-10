Чим небезпечна павловнія?

Ще раніше відповідно до наказу міністра захисту довкілля та природних ресурсів в Україні затвердили перелік видів дерев, які заборонено висаджувати, передає 24 Канал.

Річ у тім, що павловнія здатна змінити або навіть знищити цілі екосистеми через те, що може агресивно й швидко розмножуватися. Таким чином, вона витісняє місцеві види та забирає площі, на яких могли б рости інші культури.

Крім павловнії, до переліку дерев, які заборонено висаджувати, увійшли 12 видів: маслинка вузьколиста, черемха пізня, в'ян низький та інші.

Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів і полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені до набуття переліком чинності дерева зі списку не будуть вирубуватися,

– йшлося у наказі.

Також, заборона на деякі види дерев були потрібно через те, що в Україні гектари лісів постраждали через російську агресію. Отже, заборона на види шкідливих дерев для інших видів сприятиме цьому відновленню.

Зверніть увагу! Павловнії, яку були висаджені до набуття переліку чинності, не будуть вирубуватися.