Що впливає на розмір ціни оренди

Крім того, на ціну оренди впливає місцезнаходження паю та конкуренція, пише Комерсант. Земельний пай є умовною ділянкою землі, виділеною в результаті розподілу земель колективних сільськогосподарських підприємств серед його членів.

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У середньому пайовики отримують за 1 гектар землі:

Київська область – 13 тисяч гривень за рік;

Тернопільська область – 11 тисяч гривень за рік;

Вінницька – 11 тисяч гривень за рік;

Черкаська – 9,4 тисячі гривень за рік;

Чернівецька – 8 тисяч гривень за рік;

Хмельницька – 7,2 тисячі гривень за рік;

Полтавська – 6,2 тисяч гривень за рік;

Дніпропетровська – 6 тисяч гривень за рік;

Закарпатська – 5 тисяч гривень за рік;

Сумська – 5 тисяч гривень за рік;

Миколаївська – 5 тисяч гривень за рік;

Харківська область – 4 тисяч гривень за рік;

Житомирська – 3,7 тисячі гривень за рік;

Одеська – 3,5 тисячі гривень за рік;

Чернігівська – 2,3 тисячі гривень за рік;

Запорізька – 2 тисячі гривень за рік;

Рівненська область – 1 тисячу гривень за рік.

Зверніть увагу! Хоча й не всі орендодавці наразі отримують плату за пай. Також багато пайовиків отримують виплати натурою, тобто зерном.

Основні поради власникам земельних ділянок, які передають їх в оренду агрофірмам: