Що впливає на розмір ціни оренди
Крім того, на ціну оренди впливає місцезнаходження паю та конкуренція, пише Комерсант. Земельний пай є умовною ділянкою землі, виділеною в результаті розподілу земель колективних сільськогосподарських підприємств серед його членів.
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У середньому пайовики отримують за 1 гектар землі:
- Київська область – 13 тисяч гривень за рік;
- Тернопільська область – 11 тисяч гривень за рік;
- Вінницька – 11 тисяч гривень за рік;
- Черкаська – 9,4 тисячі гривень за рік;
- Чернівецька – 8 тисяч гривень за рік;
- Хмельницька – 7,2 тисячі гривень за рік;
- Полтавська – 6,2 тисяч гривень за рік;
- Дніпропетровська – 6 тисяч гривень за рік;
- Закарпатська – 5 тисяч гривень за рік;
- Сумська – 5 тисяч гривень за рік;
- Миколаївська – 5 тисяч гривень за рік;
- Харківська область – 4 тисяч гривень за рік;
- Житомирська – 3,7 тисячі гривень за рік;
- Одеська – 3,5 тисячі гривень за рік;
- Чернігівська – 2,3 тисячі гривень за рік;
- Запорізька – 2 тисячі гривень за рік;
- Рівненська область – 1 тисячу гривень за рік.
Зверніть увагу! Хоча й не всі орендодавці наразі отримують плату за пай. Також багато пайовиків отримують виплати натурою, тобто зерном.
Основні поради власникам земельних ділянок, які передають їх в оренду агрофірмам:
- укладіть договір оренди – це юридичний документ, який чітко визначає права та обов'язки обох сторін;
- зареєструйте договір – це робиться для того, щоб захистити ваші права та зробити договір дійсним у разі виникнення спорів;
- отримайте згоду державних органів – у деяких випадках для передачі земельної ділянки в оренду може знадобитися згода державних органів;
- визначте справедливу орендну плату – проведіть дослідження, щоб дізнатися про ринкові ставки оренди для подібних земельних ділянок у вашому регіоні;
- включіть до договору оренди положення про те, що орендна плата буде виплачуватися щомісяця або щоквартально;
- розгляньте можливість індексації орендної плати;
- включіть до договору оренди положення про охорону ґрунту;
- визначте умови використання земельних ресурсів;
- регулярно спілкуйтеся з орендарем, щоб обговорити будь-які проблеми або занепокоєння;
- слідкуйте за змінами законодавства, яке може вплинути на оренду землі.