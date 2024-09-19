Що впливає на розмір ціни оренди

Крім того, на ціну оренди впливає місцезнаходження паю та конкуренція, пише Комерсант. Земельний пай є умовною ділянкою землі, виділеною в результаті розподілу земель колективних сільськогосподарських підприємств серед його членів.

Дивіться також Скільки коштує земля на Заході України: актуальні ціни на вересень 2024 року

У середньому пайовики отримують за 1 гектар землі:

  • Київська область – 13 тисяч гривень за рік;
  • Тернопільська область – 11 тисяч гривень за рік;
  • Вінницька – 11 тисяч гривень за рік;
  • Черкаська – 9,4 тисячі гривень за рік;
  • Чернівецька – 8 тисяч гривень за рік;
  • Хмельницька – 7,2 тисячі гривень за рік;
  • Полтавська – 6,2 тисяч гривень за рік;
  • Дніпропетровська – 6 тисяч гривень за рік;
  • Закарпатська – 5 тисяч гривень за рік;
  • Сумська – 5 тисяч гривень за рік;
  • Миколаївська – 5 тисяч гривень за рік;
  • Харківська область – 4 тисяч гривень за рік;
  • Житомирська – 3,7 тисячі гривень за рік;
  • Одеська – 3,5 тисячі гривень за рік;
  • Чернігівська – 2,3 тисячі гривень за рік;
  • Запорізька – 2 тисячі гривень за рік;
  • Рівненська область – 1 тисячу гривень за рік.

Зверніть увагу! Хоча й не всі орендодавці наразі отримують плату за пай. Також багато пайовиків отримують виплати натурою, тобто зерном.

Основні поради власникам земельних ділянок, які передають їх в оренду агрофірмам:

  • укладіть договір оренди – це юридичний документ, який чітко визначає права та обов'язки обох сторін;
  • зареєструйте договір – це робиться для того, щоб захистити ваші права та зробити договір дійсним у разі виникнення спорів;
  • отримайте згоду державних органів – у деяких випадках для передачі земельної ділянки в оренду може знадобитися згода державних органів;
  • визначте справедливу орендну плату – проведіть дослідження, щоб дізнатися про ринкові ставки оренди для подібних земельних ділянок у вашому регіоні;
  • включіть до договору оренди положення про те, що орендна плата буде виплачуватися щомісяця або щоквартально;
  • розгляньте можливість індексації орендної плати;
  • включіть до договору оренди положення про охорону ґрунту;
  • визначте умови використання земельних ресурсів;
  • регулярно спілкуйтеся з орендарем, щоб обговорити будь-які проблеми або занепокоєння;
  • слідкуйте за змінами законодавства, яке може вплинути на оренду землі.