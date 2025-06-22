Хто має сплачувати податок на землю при здачі в оренду
Згідно з Податковим кодексом України до загального оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, доходи від надання майна в оренду, суборенду чи лізинг, у тому числі земельних ділянок, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
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Відповідно до підпункту 170.1.1 пункту 170.1 статті 170 ПКУ, якщо фізична особа надає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай), або майновий пай, то орендар виступає податковим агентом, тобто саме він зобов'язаний:
- утримати з орендної плати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір,
- перерахувати їх до бюджету,
- подавати відповідну податкову звітність.
Таким чином, фізична особа, яка здає земельну ділянку сільськогосподарського призначення або пай в оренду, повинна враховувати, що її дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовому збору.
Зверніть увагу! Доходи, від надання в оренду земельної ділянки оподатковуються податковим агентом (орендарем) під час їх нарахування (виплати).