Польські фермери проти конкурентів з України та Південної Америки

За словами Секерського, як угода між ЄС та Меркосур, так і торгові пільги для України, якщо вони будуть підтверджені, призведуть до збільшення потоку м'яса птиці та цукру на ринок ЄС за нульовим тарифом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv. Однак Польща, яка в цьому півріччі головує в ЄС, є найбільшим виробником м'яса птиці в ЄС. Вона також вважає цукор "чутливим продуктом".

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Об'єднання переговорів щодо України та Меркосур дозволило б нашій країні збалансувати вплив обох угод на вітчизняне сільськогосподарське виробництво,

– заявив Секерський.

Вимога міністра також має політичний вимір. Це пов'язано з тим, що опозиційна партія "Право і справедливість" розраховує на голоси сільського населення на травневих президентських виборах, і урядова коаліція хоче обмежити вплив, який там має найбільша опозиційна партія.

Важливо! Дія угоди про продовження пільгової торгівлі з Україною закінчується в червні цього року. Європейські виробники агропродукції, зокрема цукрових буряків, не задоволені наявними обмеженнями, вважаючи їх недостатніми. Вони наполягають на поверненні до довоєнних тарифних квот, хоча Єврокомісія ще не висунула пропозиції щодо подальшої лібералізації торгівлі після червня.

7 січня Секерський говорив на "Польському радіо" про загрозу з боку України, яка в разі вступу до Європейського Союзу отримає більшу частину субсидій ЄС, що може зашкодити польським фермерам. Під час польського головування він пообіцяв розпочати обговорення Спільної аграрної політики у новій фінансовій перспективі: "Україна може бути включена, але ми повинні встановити конкретні умови для лібералізації торгівлі, щоб не підірвати стабільність європейського ринку".