Як агробізнеси адаптувались до нових реалій

Агробізнеси збільшили заробітну плату співробітникам в середньому в межах 10 – 15%, у 2023 було 20 – 25%. Водночас 15% цих компаній розглядають варіант підняти дохід вдруге в кінці року.

Читайте також Кабмін затвердив спеціальну субсидію для певної категорії аграріїв: хто її отримає

В такому випадку бізнес діє проактивно, бо якщо у 2023 компанії підняли зарплати відповідно до рівня інфляції від початку війни, то у 2024 ситуація така, що інфляція сповільнилась, проте дефіцит кадрів зріс. Компанії почали активно боротися за наявних працівників, гнучко підходити до збільшення доходу, враховуючи свої стратегії та можливості,

– розповідає керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.

Компанії також більш диференційовано підходять до зміни заробітної плати, розглядаючи центральний офіс та локальні активи окремо. Перевага цьогоріч віддається другим, оскільки збереження персоналу у виробничих підрозділах є пріоритетом, а центральні офіси зазвичай і так отримують вищі зарплати.

Важливо Мотиваційна частина доходу співробітників у вигляді річного бонусу є нормальною практикою серед агробізнесу, зокрема 62% компаній заявили, що мають сталу політику бонусування. А 31% ще розробляє таку політику і лише 8% не планують її цьогоріч впроваджувати. Ще 54% вважає, що співробітник мав право на отримання бонусу, якщо працюватиме в компанії не менше 6 місяців.

Наскільки сильна нестача кадрів у агропідприємств

Відчувають суцільну нестачу людей серед агрономічної, інженерної та земельної служб 14% компаній. Це начебто не критично, але із дефіцитом персоналу серед окремих підрозділів та посад стикнулась більшість опитаних – 64%.

За результатами дослідження найбільш дефіцитними виявились робітничі спеціальності, такі як слюсар, токар, зварювальник, електрик — про це повідомили 79% компаній. Друге місце займають лінійні агрономи – 64%. А третє місце за нестачею посідають інженери з ремонту та енергетики (по 57%), а також механіки (50%).

За цими спеціальностями дефіцит кадрів спостерігається як у великих компаніях, так і в менших. Якщо у 2022 році великі компанії ще не стикались з кадровим голодом, бо мали можливість перерозподілити персонал між підрозділами та більше ресурсів, аби втримувати його, то тепер кадровий дефіцит став системною проблемою для агробізнесу будь-якого розміру.

Важливо Ключовою причиною складності із закриттям вищезгаданих вакансій є, вочевидь, війна та мобілізація, оскільки на цих позиціях здебільшого працюють чоловіки. Так, у першому півріччі 2024 року серед співробітників агрономічної служби в середньому лише 7% жінок, а інженерної – 2%. Натомість серед посад земельної служби все навпаки — 76% посад займають жінки.