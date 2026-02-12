Чи треба сусідам давати згоду під час приватизації?

Частим і актуальним питанням у земельних відносинах є те, чи можна приватизувати землю без згоди сусідів і як це зробити, повідомляє ЦНАП.

Приватизація земельної ділянки – це досить складний та відносно довготривалий процес, який складається із багатьох послідовних кроків, а саме:

проведення геодезичних робіт і виготовлення кадастрового плану;

підготовка та подача документів в органи місцевого самоврядування для отримання дозволу на розробку технічної документації;

підписання акту прийняття-передання межових знаків на зберігання;

розробка технічної документації;

присвоєння кадастрового номера;

підготовка та подання документів в органи місцевого самоврядування для затвердження технічної документації та передачі у власність земельної ділянки;

реєстрація права власності на земельну ділянку.

Обов'язковим етапом є погодження меж з сусідами – суміжними землекористувачами або землевласниками, котрі межують із даною земельною ділянкою.

Важливо! Втім, сусіди можуть бути не згодні ставити свій підпис на акті прийняття-передання межових знаків на зберігання і всіма силами перешкоджають завершити процес приватизації, пишучи скарги та заяви до відповідних органів. Остаточне рішення, щодо передачі Вам у власність земельної ділянки приймає орган місцевого самоврядування – районна (сільська, селищна) рада.

Що робити у разі відмови депутатів у приватизації?

Провівши сесію районної ради, під тиском скарг сусідів та їхньої відмови підписувати межі, депутати можуть відмовити у можливості приватизувати цю земельну ділянку.

У такому випадку краще звернутись до кваліфікованих юристів, що спеціалізуються на земельних питаннях. Вони зберуть необхідну доказову базу та зможуть більш ефективно довести приватизацію ділянки до завершення. Хоча для передачі у власність заявнику земельної ділянки органу місцевого самоврядування достатньо власних повноважень.

Зверніть увагу! Чинне законодавство не обмежує право органу місцевого самоврядування на таку передачу відсутністю підпису суміжного землекористувача. Водночас за думкою, цієї колегії ВС, непогодження сусідом меж земельної ділянки не є само по собі законною підставою для прийняття рішення органом місцевого самоврядування про відмову у затвердженні технічної документації на земельну ділянку та на відмову у передачі земельної ділянки у власність заявника.

