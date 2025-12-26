Як почати процес приватизації землі?

Вартість усіх необхідних робіт розра­ховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших пара­метрів.

Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.

Процес приватизації земельної ді­­лянки починається з виїзду пра­­цівників державного органу у поле та вимірювання коор­динат земельних ділянок.

та вимірювання коор­динат земельних ділянок. Тоді вони роб­лять технічну документацію .

. Далі кож­­ній земельній ділянці присвоюється ка­дастровий но­мер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.

На кожну земельну ділянку ство­рюється обмінний файл (елек­тронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєс­тратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація та присвоєння кадастрового номера.

Які ще процедури передбачаються?

Завершальний етап передбачає отримання витягу на приватизовану земельну ді­лянку. Він є підтвердженням права власності на землю. Загалом процес приватизації може тривати до місяця, а вартість послуги ста­новить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її роз­мірів тощо.

Яка кінцева сума та що у неї входить Загалом виходить від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться ви­роб­ленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.

Вимірювання ділянки займе 2 – 3 дні , залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів.

, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів. Ще до 14 днів триває опрацювання документів у системі кадастровим реєстратором.

у системі кадастровим реєстратором. Якщо виникають якісь нюанси, то запит можуть відхилити та повернути на виправлення помилок чи доопрацювання.

на виправлення помилок чи доопрацювання. Якщо ж із документами все гаразд, то власник землі відразу отримує витяг про право власності на земельну ділянку.

