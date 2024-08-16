Кому не можна продавати алкоголь та тютюнові вироби

Податківці розповідають, що забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:

особами, які не досягли 18-річного віку;

особам, які не досягли 18-річного віку.

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Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:

у приміщеннях та на територіях закладів освіти, закладів охорони здоров'я (крім ресторанів, розміщених на території санаторіїв);

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами (продукцією) дитячого асортименту або спортивними товарами (продукцією), а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

з торгових автоматів;

на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);

з рук, лотків;

у місцях торгівлі, не визначених для торгівлі такими товарами (продукцією).

Важливо Забороняється продаж будь-яких товарів (продукції) дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Які документи мають бути у продавця та покупця

На час проведення масових заходів сільські, селищні, міські ради в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Якщо у продавця:

пива (крім безалкогольного),

алкогольних,

слабоалкогольних напоїв,

тютюнових виробів,

електронних сигарет,

рідин, що використовуються в електронних сигаретах,

пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

або в особи, яка здійснює доставку таких товарів, виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, такий продавець чи доставщик зобов'язані попросити покупця пред'явити паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідчення водія, або інший документ, що підтверджує його вік, або їх електронні копії, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія).

У разі відмови покупця надати один із документів продаж чи передання такій особі вищеперелічених товарів забороняється.

Важливо Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється виключно ліцензіатам, що мають статус суб'єкта господарювання громадського харчування, за наявності у них ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.