Чи мають право орендарі стягувати гроші з рибалок?

Багато водойм в Україні перебувають в оренді, а громадяни, які отримали їх у тимчасове користування, забороняють доступ до них для решти населення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергіївську сільську територіальну громаду. Тож часто виникають суперечки щодо того, чи мають право орендарі ставків вимагати гроші за любительську ловлю риби.

Згідно з положеннями статті 46 Водного кодексу України, існують два основні типи використання водних ресурсів:

загальне;

спеціальне.

Загальне користування водами передбачає безоплатне задоволення особистих потреб громадян, таких як купання, катання на човнах, аматорське або спортивне рибальство, напування худоби, набір води з природних джерел без застосування техніки чи спеціальних споруд.

Важливо! На орендованих водоймах загальне користування можливе лише відповідно до умов, які визначає орендар за погодженням з органом, що передав водойму в користування. Орендар водойми зобов'язаний інформувати населення про встановлені правила, а також про можливу заборону загального доступу до водного об'єкта.

У разі відсутності чітко визначених правил від орендаря чи відповідної ради, загальне водокористування вважається відкритим та необмеженим. Умови такого користування мають бути передбачені або в тексті договору оренди, або в окремому додатку до нього.

Пам'ятайте! Перш ніж здійснювати риболовлю на водоймі, яка перебуває в оренді, громадянам слід дізнатися, чи є обмеження на загальне користування цією водоймою, та ознайомитися з відповідними вимогами.

Хто може безплатно рибалити на ставках, що в оренді?

Згідно з пунктом 3.1 Правил любительського і спортивного рибальства, всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право на аматорський та спортивний вилов риби та водних безхребетних у водоймах країни.

Виняток становлять об'єкти природно-заповідного фонду, спеціалізовані рибні господарства, а також водойми, де дозволено лише спеціальне використання (питні, технічні, лікувальні тощо) або де риболовля заборонена. Любительське рибальство може здійснюватися:

на загальнодоступних водоймах – безоплатно;

на водоймах, переданих громадським об'єднанням: для членів – за наявності членського квитка;

для інших осіб – за платними риболовними картками, які видає об'єднання.

Плата за риболовлю з берега може встановлюватися лише на річках із водозбірною площею до 50 тисяч квадратних кілометрів. Право на безплатне рибальство у платних водоймах або водоймах, закріплених за об'єднаннями, мають (за наявності відповідного посвідчення):

діти віком до 16 років;

люди з інвалідністю І та II груп;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорії I і II).

Рибальство для аматорів дозволене на загальних водоймах – з берега або з човна, використовуючи всі види вудок, не перевищуючи п'яти гачків на одну особу, а також на спінінг.

Зверніть увагу! На платних водоймах ловля дозволена лише членам громадських об'єднань, за їх членськими квитками, з використанням не більше 10 гачків на особу, вудок усіх типів та спінінгу. Інші особи – не допускаються. Для дітей до 16 років дозволено рибалити самостійно лише з берега.