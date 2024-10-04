На що діє повна заборона ввезення в Євросоюз

Як з ЄС в Україну, так і з України в ЄС повна заборона на ввезення діє на будь-яку холодну, вогнепальну та пневматичну зброю а також аксесуари до неї, передає 24 Канал. Газові балончики та вибухові речовини також потрапляють у цей список.

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Що ще категорично заборонено провозити:

Понад 1 одиницю побутової техніки,

Тварини та рослини видів, що зникають, а також мінерали, які вважаються народним надбанням,

Отрути та отруйні речовини,

Наркотичні та психотропні речовини,

Вибухові речовини та пристрої,

Токсичні речовини,

Культурна спадщина, пам'ятки – без офіційного дозволу,

Техніки з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії,

Будь-які матеріали, які закликають до насильства чи расизму.

У країни ЄС категорично заборонено ввозити м'ясні, молочні продукти та просто молоко. До списку входять ковбаси, сосиски, сало, сири, кисломолочні товари, сир, свіже м'ясо та молоко, йогурти. Крім того не можна ввозити шоколад, консерви та картоплю. Не можна провозити навіть м'ясні нарізки чи бутербродах, хоча митники можуть "заплющують очі" на бутерброди. Втім, вони можуть змусити з'їсти їжу прямо на кордоні або викинути її у сміття.

Важливо Також не можна ввозити велику кількість фруктів та овочів, а також саджанці, насіння та зрізані рослини. Не більше 5 кілограм свіжих овочів та 5 кілограм свіжих фруктів.

Морська продукція обмежується до 20 кілограм на особу. Якщо це риба, то її вага не повинна перевищувати 20 кілограм, навіть якщо це одна рибина. На провезення через кордон осетрової ікри також є обмеження – не більше 125 грам. Якщо потрібно більше – доведеться отримувати відповідний дозвіл.

Якщо в машині є маленька дитина, дозволено до 2 кілограм дитячого харчування.