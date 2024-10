Імпорт овочів та фруктів у східну частину ЄС зростає

За словами економіста ФАО Андрія Ярмака, останніми роками такі країни, як Польща, Румунія, Чехія, Словаччина та країни Балтії, на які націлена наступна торгівельна місія єгипетських і марокканських постачальників, збільшують імпорт фруктів і овочів приблизно на 2% щорічно. Про це пише East Fruit.

Водночас старі держави-члени ЄС, які наразі є основним напрямком для експортерів з Північної Африки, скорочують свій імпорт більш ніж на 1% на рік.

Торгові дані говорять самі за себе. Орієнтуючись на Східну Європу, вам не потрібно витісняти наявних гравців на ринку; вам просто потрібно задовольнити зростаючий попит,

– додає Андрій Ярмак.

Східна Європа є значним ринком із приблизно 111 мільйонами споживачів зі схожими споживчими звичками, вподобаннями та смаками, об'єднаний в одну велику торгівельну зону або в рамках ЄС, або через угоди про вільну торгівлю. Очікується, що економічне зростання таких країн, як Польща і Румунія, перевищить як світові, так і середні показники по ЄС.

Важливо Регіон щорічно імпортує близько 1,5 мільйона тонн цитрусових, 800 тисяч тонн картоплі та цибулі, близько 500 тисяч тонн томатів і понад 200 тисяч тонн солодкого перцю, серед інших продуктів. Багато категорій імпорту, такі як авокадо, солодка картопля, кавуни, а також свіжі та заморожені ягоди, демонструють швидкі темпи зростання.

Єгипет і Марокко вже зайняли значне місце на ринку Східної Європи, хоча їхній потенціал ще не повністю реалізовано. У листопаді проєкт ФАО/ЄБРР "Food Security Package SEMED – Diversifying and adding value to export markets" організує торгівельну місію єгипетських і марокканських постачальників овочів та фруктів до Варшави, Польща, для особистих зустрічей з найбільшими покупцями зі Східної Європи.