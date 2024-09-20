Які причини здорожчання цибулі та що буде з цінами

Вологі погодні умови змушують фермерів призупинити збирання врожаю. У підсумку це призводить до скорочення пропозиції на ринку і підвищення цін на цибулю, повідомляють аналітики EastFruit.

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На сьогодні українські фермери декларують ціни на цибулю в діапазоні 10 – 15 гривень за кілограм (0,24 – 0,36 долара за кілограм). У середньому це на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причиною такої цінової тенденції фахівці вважають підвищення попиту на дану продукцію з боку оптових компаній. При цьому через дощову погоду пропозиція цибулі в південному регіоні дещо скоротилася, що також надало підтримку цінам.

Важливо Крім того, що дощі призупинили збирання цибулі, вони також можуть призвести до зниження якості продукції, яка залишилася в полі. Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі нині невеликими партіями.

Водночас, згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.