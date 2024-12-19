Чому в Україні подорожчала морква

Лише з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Сьогодні виробники готові відвантажувати цю продукцію за ціною 20 – 28 гривень за кілограм (0,48 – 0,67 долара за кілограм) залежно від якості, регіону та інших умов угоди.

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За словами ключових гравців ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Водночас більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена,

– говорять експерти.

Також експерти зазначають, що зараз ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на моркву у популярних магазинах:

Морква, 1 кілограм

Metro 25,76 гривні;

Auchan 26,83 гривні;

Megamarket 36,90 гривні.

Середня ціна: 29,83 гривні.