Вартість яєць у супермаркетах

Яйця традиційно дешевші у весняно-літній період, як і усі минулі роки, повідомляє 24 Канал. Це пов'язано зі зменшенням витрат на виробництво, адже світлові дні набагато довші, корми дешевші, а обігрівати виробничі площі не потрібно.

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Порівняно з липнем 2024 року у середньому ціни на яйця зменшились на 1,07%. Хоча загалом з травня ціни залишаються майже незмінними. Це пояснюється тим, що влітку виробники не витрачають кошти на обігрів та освітлення приміщень через доволі довгий світловий день і теплу погоду. Взимку ж це необхідно для збільшення кількості яєць.

Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни на яйця у найбільших мережах супермаркетів України.

Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 10 штук

Auchan 37,90 гривні,

Novus 37,99 гривні,

Megamarket 38,10 гривні,

середня ціна: 38,00 гривні.

Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 18 штук

Metro 67,50 гривні,

Novus 68,99 гривні,

Auchan 67,70 гривні,

середня ціна: 68,06 гривні,

Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 30 штук

Metro 111,90 гривні,

Megamarket 112,20 гривні,

середня ціна: 112,05 гривні.

Яйця курячі Квочка 1 сорт, 10 штук

Auchan 43,70 гривні,

Novus 39,99 гривні,

Середня ціна: 41,85 гривні.