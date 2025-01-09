Чому здешевшало какао і які тенденції цін

У середу ціни на какао в Нью-Йорку знизилися, причому найактивніший контракт впав на 6,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Найбільш активний контракт у Лондоні впав на 4,8%. Ціни досягли найнижчого рівня з 30 грудня.

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У вівторок міжнародна біржа ICE Futures Europe знизила так звані рівні відповідальності контракту, тобто поріг, коли трейдери мають розкривати більше інформації про свої позиції. Нова політика набуде чинності 13 січня.

Зверніть увагу! Оновлення не означає, що торгові доми, які мають позиції, що перевищують рівні відповідальності, мусять їх ліквідувати, оскільки вони можуть бути повністю виправдані на основі страхування ризиків для фізичних обсягів.

Минулого року ф'ючерси на какао майже потроїлися на тлі побоювань щодо поставок. Зростання призвело до подорожчання утримання позицій і спонукало трейдерів виходити з ринку, що обмежило ліквідність і зробило какао вразливим до значних коливань.