У чому причина нестабільності цін на огірки

Виробники огірків стверджують, що знижувальну цінову динаміку спровокувало істотне збільшення пропозиції тепличних огірків, повідомляють аналітики East Fruit. Тоді як попит з боку покупців продовжував поступово знижуватися.

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На сьогодні тепличні господарства України ведуть реалізацію огірків по 40 – 55 гривень за кілограм (0,97 – 1,33 гривень за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягів партії пропонованої продукції. Актуальні ціни в середньому вже на 11% нижчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Уникнути цінового спаду тепличним комбінатам не вдалося, навіть попри значне зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту. Наразі цю продукцію пропонують поодинокі господарства, які відвантажують на ринок залишкові партії овочів середньої та низької якості.

Водночас, попри чергове зниження відпускних цін тепличні огірки, наразі ця продукція надходить у продаж на 150% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.