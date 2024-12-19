Путін забрехався, відповідаючи на питання про ціни

Виступаючи по прямій лінії перед населенням своєї країни російський лідер Владімір Путін був змушений відповідати на незручне питання щодо галопуючого росту цін на харчові продукти, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Як зазвичай це і буває, очільник країни-агресора почав шукати винних, оминаючи свою відповідальність.

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Ведучі прямої лінії з Путіним заявили, що багато звернень росіян пов'язано із зростанням цін на продукти. Диктатор відповів на це, що інфляція становить 9,2 – 9,3%, а зарплати зросли на 9% у реальному вираженні. Це, на його думку, тривожний сигнал.

Важливо! Однак, імовірно побоюючись негативної реакції десятків мільйонів своїх голодних підлеглих, згодом Путін сказав, що це "усереднені цифри". Також він припустив, що хтось із росіян може його послухати і сказати: "Що ти несеш, яке зростання доходів", і знову почав розповідати щось незрозуміле про якісь відомі лише йому "усереднені цифри".

Також, на думку очільника Росії, ціни не залежать від накладених на його країну санкцій. Винні, на його думку, пропозиція, що відстає від попиту та зростання світових цін на продукти. За словами Путіна, у здорожчанні харчів винна не розв'язана ним війна, яка пожирає величезну долю російського бюджету, а лише те, що російські виробники виготовляють недостатньо продуктів.

Одразу ж після цього Путін почав шукати винних у зростанні цін, знімаючи з себе відповідальність за розв'язану війну. І знайшов він їх у Центробанку, який, на його думку, начебто занадто пізно почав використовувати інструменти, які не передбачають підвищення ключової ставки.