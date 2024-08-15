Які підстави щодо передачі права власності

Відчуження, передання у заставу (іпотеку) права оренди земельної ділянки здійснюються за письмовим договором між її користувачем та особою, на користь якої здійснюється відчуження або на користь якої передається у заставу (іпотеку) право оренди землі. Такий договір є підставою для державної реєстрації переходу права оренди землі у порядку, передбаченому законодавством.

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Частина перша та друга статті 81 Закону України "Про оренду землі" встановлюють, що право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті випадків.

Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди.

Важливо Отже, відчужувачем права оренди земельної ділянки, у тому числі шляхом внесення до статутного капіталу товариства, може бути виключно користувач (орендар) земельної ділянки.