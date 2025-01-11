Під час самостійної заготівлі дров домашніми господарствами необхідно враховувати певні нюанси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Українці не можуть просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру.

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Важливо! Для заготівлі дров потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.