У яких випадках можна збирати дрова біля залізниці

Представники Золочівської міської ради розповіли, що лісонасадження вздовж залізниці не можна рубати без дозволу, передає 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". За словами спеціалістів, вони виконують захисну функцію.

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Зелені насадження вздовж залізничних колій є важливими для забезпечення безпеки транспорту, захищаючи інфраструктуру від лавин, обвалів, снігових і піщаних заметів. Однак заготівля дров у таких зонах можлива лише при наявності спеціального дозволу.

Залізничні лісонасадження виконують захисну функцію, тому їх видалення суворо регламентується. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1045, рішення про видалення зелених насаджень приймає місцева влада, а для цього потрібен спеціальний дозвіл – ордер.

Процедура видалення дерев уздовж колій:

Формування комісії для оцінки стану насаджень.

Визначення доцільності їх видалення.

Оформлення відповідних документів.

Важливо! Дерева можуть зрізати лише профільні підрозділи, якщо вони створюють загрозу безпеці руху потягів. Самовільне збирання деревини або забір зрізаних дерев і гілок без погодження з відповідними органами заборонено.

Згідно зі статтею 105 Лісового кодексу України, незаконна рубка дерев передбачає адміністративну, цивільноправову чи кримінальну відповідальність. Також до порушень належить транспортування, зберігання та збут незаконно зрубаної деревини.

Зверніть увагу! Представники залізниці закликають захищати лісонасадження, адже вони забезпечують безперебійний рух транспорту. Заготівля деревини без дозволу не лише порушує закон, але й може завдати шкоди екосистемі.