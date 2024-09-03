Земля суттєво зросла у вартості

У дослідженні зазначається, що вартість так званої "товарної землі" (сільгосппризначення) склала ще більше. У середньому це 44,8 тисячі гривень за гектар.

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За підрахунками спеціалістів в торгівельному обігу переважає земля, яка раніше підпадала під мораторій на продаж. Це так звані товарні землі та землі для ведення особистого селянського господарства.

Якщо порівнювати середньозважені ціни червня 2024 року до грудня 2023 року, то середньозважена ціна для всіх земель зросла за цей час на 18,6% з 37 тисяч гривень за гектар до 44 тисяч гривень за гектар. Навіть попри те, що ціна у червні скоротилася на 3% стосовно цін у травні 2024 року, які були рекордними за весь час спостережень на ринку сільгоспземель і сягнули 45,3 тисячі гривень за гектар для всіх проданих земель і 46,3 тисячі гривень за гектар для так званих "товарних" земель,

– говорять експерти.

Де земля найдешевша, а де найдорожча

Загалом, зазначили вони, вартість землі в різних регіонах України коливається від середніх 30,4 до 78,4 тисячі гривень за гектар. Найдешевше, за даними аналітиків, коштує земля у Запорізькій області – в середньому 30,4 тисячі гривень. А також:

Донецькій, Херсонській – 33,4 тисячі гривень;

Сумській – 34,4 тисячі гривень;

Миколаївській – 35 тисячі гривень.

Найдорожче – 78,4 тисячі гривень – на Черкащині. А крім того, в:

Полтавській – 57,7 тисячі гривень;

Львівській – 56,8 тисячі гривень;

Тернопільській областях – 55,9 тисячі гривень.

Експерти стверджують, що високі ціни в західних областях України, ймовірно, пов'язані з обмеженнями на ринку, що призводять до високих транзакційних витрат. Враховуючи, що в середньому розмір "товарної" ділянки у Львівській області складає 0,5 гектара, а в Івано-Франківській – 0,4 гектара, вартість земельної ділянки може бути пропорційною з витратами на оформлення угоди. Що може знижувати мотивацію до укладання подібних угод.

Відтак, угоди купівлі-продажу в цих областях укладаються з більшими ділянками (в середньому 0,7 га в Івано-Франківській області, і 1 га у Львівській, що практично вдвічі більше від розміру успадкованих ділянок), та ділянками, що мають, ймовірно, кращі ґрунти. Що і спричиняє високі середні ціни в цих регіонах,

– зазначають у дослідженні.