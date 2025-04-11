В аварії гелікоптера в Нью-Йорку загинув глава іспанської філії Siemens з родиною

У четвер, 10 квітня, у США сталася трагедія. Гелікоптер упав у Гудзон в Нью-Йорку, люди на борту загинули. Серед них був очільник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про смерть генерального директора філії Siemens в Іспанії

Родина летіла туристичним вертольотом з Барселони. Троє дітей також загинули, вони навчалися в середній школі або навіть молодшій.

Гелікоптер розлетівся на частини в повітрі, а потім упав у річку. Очевидці кажуть, що в нього відірвалися пропелер і хвіст.

Причина катастрофи поки не відома, особу пілота також не встановили. Кілька людей померли на місці, інші – уже в лікарні.

Агустін Ескобар очолював компанії по всьому світу – у США, Південній Америці, Іспанії та Німеччині. Наприкінці 2022 року він став генеральним директором Siemens Spain. Торік він також став глобальним генеральним директором відділу залізничної інфраструктури Siemens Mobility.

Говорили, що робота Ескобара стала ключовою для успіху Siemens у сфері мобільності та транспорту.