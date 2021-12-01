Ахметов міг використати день народження Шустера, щоб знайти кандидата в президенти, – ЗМІ

Рінат Ахметов міг використати день народження Савіка Шустера для перемовин з потенційними кандидатами в президенти. Олігарх нібито шукає опонента Володимиру Зеленському.

Журналісти видання з'ясували, що літак олігарха Ріната Ахметова 21 листопада вилетів з аеропорту Борисполя до Парижа. Звідти він вирушив до Вільнюса.

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У Вільнюсі на уродини Шустера зібралися політики

У столицю Литви тоді вилетів й інший приватний борт. Далі гості, які були у літаку, зібралися на день народження Савіка Шустера. На відео є кадри зі самого святкування, на якому були присутні багато відомих в Україні людей, які мають стосунок до політики.

На дні народження Шустера були

журналіст Дмитро Гордон,

доктор Євген Комаровський,

колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман,

ексочільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

За інформацією журналістів, на святі міг бути й брат міського голови Києва боксер Володимир Кличко. Однак ці дані не прокоментували гості Савіка Шустера та й сам ведучий.

На зустрічі олігархів міг шукати кандидата у президенти

Видання вважає, що цю зустріч використав Ахметов, щоб провести переговори з опонентами чинної влади й потенційними кандидатами на майбутніх президентських та парламентських виборах. Зокрема, аби знайти людину, яка може у 2024 році боротися за крісло глави держави з Володимиром Зеленським.

У матеріалі йдеться про те, що українські олігархи часто використовували таємні зустрічі за кордоном, де "якомога далі від сторонніх очей" укладалися політичні домовленості.

У приклад наводять перемовини у 2014 році у Відні олігарха Дмитра Фірташа та політиків Віталія Кличка і Петра Порошенка. Кличко тоді мав найвищий рейтинг серед кандидатів у президенти, однак зняв свою кандидатуру, висловивши підтримку Порошенку.

Фото Авакова з Шустером і компанією: що відомо