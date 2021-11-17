Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським, – "слуга"

У "Слузі народу" заявили, що олігарх Рінат Ахметов нібито перейшов до відкритого протистояння з президентом Володимиром Зеленським. Причина нібито полягає у деолігархізації.

Мовляв, "розгортається підготовка до вирішальної атаки". Таку думку висловив нардеп від "слуг" Єгор Чернєв.

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"Ахметов рятується від деолігархізації"

Нардеп зазначив, що Ахметов намагатиметься змінити владу та врятуватись від деолігархізації. За словами Чернєва, під крилом Ахметова формуються кілька політичних колон та ЗМІ.

Крім того, депутат припустив, що Ахметов може підігріти протестні настрої, створивши проблем в енергетиці. Він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ.

І це не дивно, адже той самий Ахметов чудово почувався за всіх президентів України і з усіма домовлявся. З нами домовитися в нього не вийшло,

– переконує "слуга".

Що відомо про ймовірний конфлікт Зеленського та Ахметова

ЗМІ писали, що стосунки між Офісом Президента та Ахметовим ускладнилися через закон про олігархів та боротьбу з монопольним становищем його компаній на ринках.

Політолог Ігор Петренко також переконаний, що напруженість у стосунках існує.

До слова, журналісти запитали щодо відносин із президентом і самого олігарха. Той сказав, що не просився на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. За його словами, проситись і не планує.

Текст поста Єгора Чернєва:

Перехід Ріната Ахметова до відкритого протистояння з Президентом Володимиром Зеленським фактично відбувся. І схоже, що на наших очах вимальовується сценарій, за яким він буде діяти далі, щоб змінити владу та врятуватися від деолігархізації.

Підготовка до вирішальної атаки розгортається по всім фронтам. Під крилом Ахметова формується кілька політичних колон на всі смаки виборців, заряджаються всі наявні ЗМІ, куплені політологи, експерти, журналісти та лідери думок.

Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ. Він діє за принципом чим гірше, тим краще.

І це не дивно, адже той самий Ахметов чудово почувався за всіх президентів України і з усіма домовлявся. З нами домовитися в нього не вийшло. Як не вийшло у Медведчука та в інших псевдоопозиціонерів.

Тому, однією рукою працюючи на погіршення ситуації в країні, іншою вони хочуть за допомогою своїх політичних та медійних ресурсів створити враження консенсусу суспільства та еліт і, не виключено, закликати людей виходити на вулиці та спровокувати протести.

Але все це вже не здатне зупинити деолігархізацію. І це не просто наше бажання, це невідворотній етап історичного розвитку нашої держави, яка вже не може розвиватися далі за нинішньої системи.