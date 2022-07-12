В Ахметова уточнили, що передають державі лише ліцензії на мовлення, а не самі медіа

Український олігарх Рінат Ахметов 11 липня заявив що виходить з медіабізнесу. Однак він передає державі не свої медіа, а лише ліцензії на мовлення.

Про це розповіла членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко. Вона зауважила, що про це мовилося в заяві олігарха.

До теми Закон один для всіх, – в ОП прокоментували вихід Ахметова з медіабізнесу

Державі не передаватимуть медіа Ахметова

Ємченко розповіла, що вже 12 липня вийде реліз від SCM з певними деталями щодо виходу компанії з медіабізнесу.

Але вже зараз хочу зафіксувати. Ми повертаємо державі тільки державне – тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Все. Саме це зазначено в заяві Ріната Ахметова. І саме це буде зроблено,

– наголосила членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

За її словами, жодні інші активи медіагрупи державі не передаватимуть – ні бренди, ні бібліотеки.

"Про передачу активів нема ані слова і в заяві Ахметова, жодного", – додала Ємченко.

Вона підсумувала, що компанія й гадки не має, як держава розпоряджатиметься цими ліцензіями. Можливо, їх вирішать комусь видати, а можливо – ні.

Зауважте Це серйозна новина, – Ткаченко про те, що Ахметов віддає свій медіабізнес

Ахметов виходить з медіабізнесу

Олігарх Рінат Ахметов оголосив, що виходить з медіабізнесу, а "Медіа Група Україна", яка йому належала, відмовиться від всіх ліцензій на користь держави. Мовиться про друковані ЗМІ, онлайн-видання та телеканали медіахолдингу, зокрема "Україна", "Україна24" та "Футбол".

Причиною такого рішення Ахметов назвав закон про олігархів і створення відповідного реєстру. Однак він відмовляється називати себе саме так. Зауважте, що згідно із законом, олігархом вважають людину, яка серед іншого має значну вагу в політичному та економічному житті країни, а також вплив на ЗМІ.

Буде цікаво – Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ: дивіться відео

"Медіа Група Україна" входить до списку найбільших медіахолдингів України.