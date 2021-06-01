Принаймні не мовчати, – Сеітаблаєв сказав, як повернути Крим

Можливо, окупація Криму і Донбасу – це відсутність державної політики. Зокрема в контексті розвитку і ренесансу культури.

З дитинства необхідні знання цієї землі та неба, під яким живе людина. Таку думку у програмі "11 запитань" висловив актор, режисер та заслужений артист Криму Ахтем Сеітаблаєв.

Читайте повний текст інтерв'ю Кримчани гуртуються за законом фізики, – інтерв'ю Сеітаблаєва про тиск та супротив у Криму

За його словами, обізнаність і освіченість полягає в тому, що саме називати Батьківщиною, друзями, цінностями, сенсом свого життя.

Сеітаблаєв: Лінія розриву – мова і цінності

Війна цією лінією розриву, як вважає режисер, це мова, цінності, так званий старший брат. "Освічена людина, яка має здатність відрізняти добре від поганого, своє від не свого – її важко переконати, хіба змусити", – сказав режисер.

Що ми маємо зробити? Принаймні не мовчати, якщо не байдуже взагалі. Це не стосується військових, ми завдячуємо тим людям, які на фронті – добровольцям і кадровим військовим,

– зазначив Сеітаблаєв.

Заслужений артист Криму наголосив на тому, що кожна людина, якщо їй не байдуже, робить великий шлях маленьких справ. Він, наприклад, живе, знімає кіно і грає в театрі.

"Я маю приклад батьків, які 50 років прожили у вигнанні, але жодного разу не чув від них у місцях депортації про те, що вони не повернуться у Крим. Навіть сумнівів не було. Так і сталось, до речі. Ми повернулися", – відзначив Сеітаблаєв.

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