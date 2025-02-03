Дрони атакували газопереробний завод в Ахтубінську Астраханської області: де він розташований

В ніч на 3 лютого 2025 року БпЛА атакували газопереробний завод в Астраханській області. Де розташоване місто та як далеко від України.

Внаслідок атаки на заводі почалася пожежа. 24 Канал показує на карті, де розташований цей населений пункт.

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Де розташований Ахтубінськ

Уночі 3 лютого під дрони-камікадзе налетіли на об'єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області, зокрема під ударом опинився газопереробний завод в Ахтубінську Астраханської області. де після цього почалася пожежа. Тієї ж ночі під атакою опинився й Волгоград, де ціллю, ймовірно, став нафтопереробний завод "Лукойла".

Відомо також, що через атаку обмеження вводили у аеропортах 6 російських міст: Астрахані, Волгограда, Казані, Нижньокамська, Саратова та Ульяновська.

Губернатор Ігор Бабушкін згодом підтвердив займання без постраждалих, яке, як не дивно, сталося не під час падіння уламків, а аж цілого БпЛА.

Де розташований Ахтубінськ: дивіться на карті