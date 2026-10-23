Російські судна вимикають системи ідентифікації після проходження Босфору

Російські судна, які прямують із Босфору до портів Росії, здебільшого вимикають системи ідентифікації AIS. Так вони намагаються приховати своє місцезнаходження, а також можуть змінювати маршрут і кінцевий пункт призначення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як Росія ускладнює відстеження своїх суден?

За словами Плетенчука, вимкнення AIS ускладнює відстеження пересування суден. Крім того, після проходження Босфору російські кораблі можуть змінювати напрямок руху або пункт призначення, що також ускладнює контроль за їхніми маршрутами.

Речник додав, що Росія періодично застосовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які спричиняють зміщення GPS-координат. Це становить додаткову небезпеку для судноплавства, адже спотворені координати можуть призвести до помилок у визначенні місцезнаходження суден і спричинити аварії.

Раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що російські війська застосовують ракетоносії морського базування для ударів по Україні в середньому тричі на місяць.

Нагадаємо, російські кораблі дедалі рідше виходять у Чорне море та переважно залишаються в портах. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, після втрат російський флот зосередився на збереженні кораблів, а його активність у морі залишається мінімальною.