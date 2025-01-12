Поїдуть розважати окупантів: студентів з Луганська відправлятимуть на практику до Росії

Росія планує залучати студентів з Луганська доз заходів з підтримки поранених на так званій "СВО". Молодь відправлятимуть до Росії, аби вона розважала окупантів.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Центр національного спротиву.

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спроба русифікувати українську молодь

Як зазначили в ЦНС, студенти академії культури і мистецтв імені Михайла Матусовского, що в тимчасово окупованому Луганську, будуть проходити виробничу практику в Росії. Вони працюватимуть здебільшого в реабілітаційних центрах бійців. Там у місцевих клубах молодь, імовірно, буде проводити культурні заходи для російських терористів.

Залучення студентів до розваг так званих "героїв СВО" – це ще один крок окупації України Росією та знищення української нації. У Центрі назвали головну мету таких заходів.

Насамперед русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще – нав’язати відчуття причетності до “руського міра” та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів. І Луганська “академія” культури та мистецтв не єдина,

– повідомили у ЦНС.

Центр національного спротиву надалі збирає інформацію про посіпак Кремля, аби в майбутньому можна було покарати тих, хто здійснює злочинну політику, спрямовану на знищення української ідентичності.

Воєнні злочини окупантів на тимчасово окупованих територіях

Росіяни порушують міжнародні норми та примусово мобілізують жителів ТОТ до окупаційної армії. Таким чином вороги можуть готуватися до подальшої ескалації бойових дій.

У травні російський офіцер у Луганську вбив дівчину, бо нібито боявся розголошення про їхній інтимний зв'язок. Він разом з іншими окупантами завдав дівчині близько 20 ножових ударів, а потім намагався знищити її тіло.