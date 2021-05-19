Аксьонов заявив, що не має російського паспорта, а його присяга – законна

Новообраний нардеп Андрій Аксьонов, який склав присягу під крики "Ганьба", прокоментував наявність у нього російського паспорта. Водночас він назвав свою присягу "законною", а блокування трибуни у Верховній Раді – "цирком".

За логікою Аксьонова: немає паспорта – немає громадянства. Про це він сказав журналістам біля будівлі Верховної Ради.

Важливо СБУ не має підтвердження, що в Аксьонова є російський паспорт

Позиція Аксьонова

Новий нардеп прокоментував: з юридичної точки зору наявність громадянства може довести лише наявність паспорта.

Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта – немає громадянства. А плоди хворої уяви депутатів, журналістів, панове, ви ж дорослі люди, навчіться думати,

– сказав Аксьонов.

Свою присягу, яку він через блокування трибуни складав із ложі для гостей, Аксьонов назвав "законною". Нардеп аргументував це тим, що за нього проголосували 20 тисяч людей.

"З чого ви взяли що вона має бути незаконною? Ніде не написано, що вона має складатися на трибуні (парламенту – 24 канал), треба прочитати й підписати. Я готовий відповідати за свої вчинки. Я не компетентний вважати, що це порушення, є люди, які мають за цим стежити, вони стежили", – заявив нардеп.

Як Аксьонов складав присягу

Андрій Аксьонов склав присягу на засіданні Верховної Ради 19 травня. Традиційну промову він виголосив з місця під крики "Ганьба", адже трибуну заблокували народні депутати.

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Після цього слово взяла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона звернулася із запитом до СБУ.

У Службі безпеки України заявили, що не мають документального підтвердження про наявність російського паспорта в Андрія Аксьонова. Однак наразі правоохоронці з'ясовують обставини справи, до якої причетний політик.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що напередодні уточнив в апарату парламенту, чи немає якихось юридичних підстав, що перешкоджають присязі Аксьонова. В апараті й заявили, що таких підстав немає.

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