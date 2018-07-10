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Акт солідарності хорватів підтвердив, що конфлікт між Україною і Росією існує, – експерт

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Хорватські футболісти щиро висловилися в підтримку України
Хорватські футболісти щиро висловилися в підтримку України / 112 канал

Реакція хорватських футболістів показова. Чимало хорватів зі своїх причин симпатизують Україні в конфлікті з Росією, тому що вони пройшли через подібне під час протистояння з сербами.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Акт солідарності хорватських футболістів з Україною – прецедент не тому, що вони сказали "Слава Україні!", а як на це відреагували. Футбольні чиновники прагнуть бути поза політикою. На жаль, є чимало прикладів, коли футбол використовують в якості політичного інструменту. Путін так і зробив. Якби футбольні чиновники не хотіли політики, то тоді не треба було проводити чемпіонат у Росії. А так політика тут вилізла іншим боком,
– зауважив Фесенко.

Експерт підкреслює: акт солідарності хорватів ще раз підтвердив, що конфлікт між Україною і Росією існує. І як би не хотіли піти від політики на Чемпіонаті світу, це проявлятиметься.

Ця історія зайвий раз показує, де наші друзі, а де – ні. У таких ситуаціях дуже важливі щирі емоції. Це ж не заказуха, політична кампанія, флешмоб. Важливо, що люди, які побували в Україні, працювали тут, перейнялися нашими емоціями, симпатіями до нашої країни,
– говорить експерт.

Тому, на його думку, ми повинні не закриватися від зовнішнього світу, а навпаки – бути максимально відкритими, запрошувати якомога більше людей до України, щоб у них з'являлися теплі позитивні емоції, які вони могли проявляти в різних актах солідарності.

Нагадаємо, екс-гравці Київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!". В кількох британських топ-ЗМІ це гасло назвали "націоналістичним". Тоді, посольство України у Великій Британії роз’яснило представникам медіа, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз. Скандал дійшов до того, що члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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