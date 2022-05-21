Активіст Богдан Зіза, який облив будівлю окупантів синьою і жовтою фарбою, зник після затримання

У тимчасово окупованому Криму продовжується практика насильницьких зникнень громадських активістів, які виступають проти загарбників та відстоюють свою громадянську позицію. Так, після затримання 16 травня, зник художник-активіст Богдан Зіза.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Омбудсменка наголосила, що у день затримання окупанти поширили відео, на якому активіста примушують вибачитися за свій вчинок.

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Встановити місце перебування активіста наразі не вдалося

Денісова розповіла, що художник Богдан Зіза, який 16 травня 2022 року у Євпаторії облив так звану "міську адміністрацію" жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання. Востаннє його бачили на відео, створеному російськими окупантами. На ньому Зіза у розірваній футболці тремтячим голосом "вибачається за свій вчинок".

Було помітно, що текст він читає під примусом, не виключено, що до нього були застосовані тортури,

– підкреслює українська омбудсменка.

З моменту затримання друзі та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте встановити місце його знаходження не вдалося. Денісова додає, що на сайті "міського суду" Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи немає.

Зіза виступив проти війни Росії з Україною

16 травня Богдан Зіза вирішив нагадати загарбникам, що Крим – це Україна. Для того щоб привернути увагу росіян, активіст вирішив облити будівлю окупаційної "влади" кольорами українського прапора.

Окупаційна влада ідентифікувала митця, вивчивши зображення з місцевих камер спостережень. Того ж дня його затримали, а окупаційна поліція поширила відео, на якому Зіза визнав, що акцію провів саме він. До того ж активіст заявив, що готовий "спокутувати свою провину непосильною працею".

Друг художника переконаний: Зізу били та силоміць змусили записати відео. За його словами, про свій намір провести акцію художник не розповідав. Це перший такий вчинок митця. Вочевидь, спонтанний.

Допоки Зізу розшукують, Людмила Денісова нагадує, що такими діями окупанти порушують положення Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність.

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