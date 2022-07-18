Активісти з Бурятії просять допомоги у Байдена, щоб відділитися від росії

"Ліга вільних націй", яка об'єднала представників "поневолених Москвою народів", звернулася до президента США Джо Байдена за допомогою. Активісти кажуть, що їхні народи хочуть відділитися від росії.

Відкритий лист активісти з Бурятії та Татарстану активісти приурочили до щорічного Тижня поневолених народів. Вони попросили американського президента підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

До теми "Сам стій проти спецназу": буряти масово втікають від боїв із ЗСУ

З причини візиту Байдена на Близький Схід брифінг президента на галявині біля Білого дому, що відкривав Тиждень поневолених народів, не відбувся.

Тому представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник фінно-угорського народу Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.

Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії,

– зазначає активістка Раджана Дугар-ДеПонте.

За її словами, війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл – "згинути як гарматне м'ясо на черговій війні".

Вона вважає, що народи Росії стали фактично заручниками московського режиму, які не мали вибору, крім війни чи в'язниці.

До слова, раніше повідомлялося, що пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну. Ще пів тисячі бурятів втекли з України після появи у ЗСУ HIMARS. Вони масово пишуть рапорти, адже не хочуть більше сюди повертатися.

Натомість вони чують тільки погрози від командування. Стало відомо, що бурятів відправили у СІЗО під тимчасово окупованим Луганськом.

У сім'ї вбитого окупанта помітили холодильник з України

Керівництво росіян намагалося вмотивувати солдатів йти на війну проти України високими зарплатами, а їх рідних хотіли заспокоїти виплатою великих компенсацій. Як це завжди трапляється у випадку з росіянами, реальність виявилася дуже далекою від їхніх фантазій.

російські медіа вирішили показати "важку долю" сім'ї ліквідованого російського окупанта з сибіру. Його дружина бідкається, що гроші їй дали суто на труну та похорони, а обіцяної великої компенсації їм платити ніхто не збирається.

Вона також вирішила збрехати про те, що її чоловік був "хорошою людиною і нікому зла не зробив". Легенду жінки зіпсувала наклейка на холодильнику, на якій пише "2 роки гарантії".

Відео до теми – у росії скоїли замах на наступника путіна патрушева