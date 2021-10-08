Активісти пікетували Верховний Суд: презентували альтернативний нагрудний знак

Біля Верховного Суду юристи, правозахисники та активісти організували акцію. Вони прийшли, аби презентувати нагрудний знак судді України.

Його створили трохи альтернативним. Зокрема додали туди елітні автомобілі, помешкання та купу готівки.

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Презентація альтернативного нагрудного знака

Такий знак презентували для того, аби показати, що фактично за роки незалежності ці речі стали атрибутом нечесних на руку суддів в Україні.

Крім того, сьогодні, 8 жовтня, у Верховному Суді відбудеться пленум, на якому розглянуть звернення Вищої ради правосуддя. Судді зможуть звернутися до Конституційного Суду і відтак визнати судову реформу неконституційною.

Під Верховним Судом відбулась акція / Фото Владислава Соловйова, 24 канал

Знищення судової реформи

Акцію прокоментував очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зауважив, що пленум – це головний крок для знищення судової реформи. КСУ вже "вбив" покарання за незаконне збагачення та за брехню в деклараціях.

Цей Конституційний Суд із задоволенням знищить судову реформу, яка очищає судову мафію, представниками якої і є КСУ,

– зауважив Шабунін.

Він пояснив, що Верховний Суд це робить заради великої пенсії голови ВСУ Валентини Данішевської. Цю пенсію – 150 тисяч гривень на місяць – визначає ВРП.

Тільки ця огидна ВРП, яку реформа повинна очистити, їй (Данішевській – 24 канал) призначить цю пенсію. Заради своєї жирної пенсії голова Верховного Суду готова знищити найважливішу реформу у країні. Віталій Шабунін Голова ЦПК

Чому відбулась акція під Верховним Судом

У Центрі протидії корупції впевнені, що судову реформу можуть скасувати. Саме тому учасники організації провели акцію під стінами Верховного Суду.

Вийшли, бо стало відомо, що відбудеться пленум, де судді розглядатимуть звернення Вищої ради правосуддя. В результаті феміда Верховного Суду може надати подання про неконституційність судової реформи.

Це означатиме, як зауважили у ЦПК, початок скасування реформи.

Шабунін зауважив, що законних підстав на таку пенсію Данішевська не має. Адже в неї бракує суддівського стажу.

Шабунін прокоментував акцію під Верховним Судом: дивіться відео