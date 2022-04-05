Активісти заблокували російські фури на автотрасі з Німеччини до Польщі

Активісти, які декілька разів блокували російські фури на польсько-білоруському кордоні, вперше зробили це на трасі з Німеччини до Польщі.

Приблизно в обід 4 квітня активісти перекрили трасу А2 поруч з Франкфуртом. Загалом там зібралося близько 40 людей.

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Вони організували блокаду російським фурам, вимагаючи припинити вантажні перевезення до Росії й Білорусі через військову агресію проти України.

Координаторка блокади Наталя Панченко розповіла, що серед активістів не лише українці, а й громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Великої Британії. Також можна було помітити прапор Ізраїлю.

"Припиніть годувати агресора", – вимагають активісти

Учасники прийшли під стягом своїх держав та видрукували низку фотографій зі злочинами російських військових у Бучі та інших населених пунктах, які були тимчасово окуповані. На плакатах виднілися гасла на кшталт: "Припиніть торгувати з Росією" та "Припиніть годувати агресора".

Мітингувальники пояснили, що такими діями хочуть "пробудити совість у німців". Також протест спрямували безпосередньо проти канцлера Олафа Шольца, який продовжує підігрувати Росії.

Ввечері 4 квітня мітингувальники розблокували рух.

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