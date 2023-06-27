Активісти руху "Жовта стрічка" провели таємні збори на вершині у Криму: потужні фото

Активісти руху "Жовта стрічка" на вершині у Криму провели таємні збори. Під час заходу люди ділилися досвідом, надихали одне одного, а також – шукали нові способи ефективної діяльності.

Збори відбулися на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун. Дату заходу, звичайно, не розкривають.

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На днях на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун відбулася важлива подія. Активісти руху "Жовта Стрічка" зібралися на таємному координаційному зборі. Ми ділилися досвідом, надихали один одного та шукали нові способи ефективної діяльності,

– мовиться у повідомленні.

У "Жовтій Стрічці" наголосили, що у такі непрості часи активізм грає важливу роль у зміні суспільства. Рух "Жовта стрічка" вже став силою. Вона вимагає змін та створює світле майбутнє України.

Активісти провели таємні збори / "Жовта стрічка"

Рух "Жовта стрічка" запускає безстрокову акцію

Рух "Жовта стрічка" у червні 2023 року повідомив про старт нової акції під назвою "Пали російське". Вона триватиме безстроково. Людей закликають:

зривати й збирати російську символіку;

спалювати російські триколори;

спалювати російські газети й іншу пропагандистську продукцію;

спалювати колорадські стрічки.

Водночас наголошують, що робити це потрібно, дбаючи про власну безпеку.