Одесити протестують у Києві проти призначення головою ОДА партнера проросійських колаборантів
Близько сотні одеситів протестують під Офісом президента проти призначення головою Одеської облдержадміністрації Андрія Андрейчикова.
Вони повідомили, що мають прямі докази партнерства Андрейчикова із проросійськими колаборантами та поплічниками сепаратистів.
Андрій Андрейчиков / Фото з відкритих джерел
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Одеса – стратегічно важливий регіон, який у 2014-му зламав хребет російській агресії у місті. Але попри це, крім російського бізнесу, у нас є мер з російським громадянством, який мріє про російські танки у нашому місті. І зараз нам призначають на пост голови ОДА людину, яка все життя збирала металобрухт і дружить з колаборантами та російськими терористами. Якщо призначати на такі відповідальні посади людей, які у дружніх стосунках з тими, хто хоче знищити Україну, Одесу можна втратити. Ні Андрейчикову на посаді голови ОДА!
– висловився відомий громадський діяч та блогер Сергій Стерненко.
Протест проти призначення головою Одеської облдержадміністрації Андрія Андрейчикова / Фото Катерина Петренко
Він наголосив, що Андрейчиков – партнер засудженого за спробу створення "ОНР" колаборанта Черепа та очільника проросійської партії "Родіна" в Одесі Кушніра.
Про зв'язок Андрейчикова з проросійськими колаборантами свідчить те, що його фірма ТОВ "Балкер" постачає мелалобрухт і відходи з вуглецевих сталей у невизнане Придністров'я, додав громадсько-політичний діяч Олег Михайлик.
Андрейчиков – це "темна конячка", яку знають як людину, яка разом з Порошенком і колишнім депутатом ВР Рибаковим "збирала" металобрухт і наживалась на його експорті. Вони "вирізали" цукрові, судноремонтні заводи й відправляли металобрухт на металургійний завод у Придністров'ї у тому числі і контрабандою. Обласна прокуратура Одещини кришувала цей нелегальний і напівлегальний бізнес, про який нескладно дізнатись з відкритих реєстрів,
– сказав Михайлик.
Активісти під Офісом президента / Фото Катерина Петренко
Одесити повідомили, що приїхали надати президенту України Володимиру Зеленському докази прямого зв'язку Андрейчикова з проросійськими колаборантами. Мова про роздруківки з відкритих реєстрів щодо співучасті та співвласності Андрейчикова в компаніях з регіоналом Черепом та головою проросійської партії "Родіна" в Одесі Кушніром.
Відомо, що до протестувальників вийшов консультант Зеленського, якому передали ці докази, а також звернення від 6 демократичних опозиційних до міської влади політичних партій з вимогою призначити достойного кандидата на посаду голови ОДА.
Якщо Андрейчикова призначать, сюди прийде значно більше людей, аби спитати, чому регіон віддали на поталу посібнику російських окупантів. В Одесі й так є мер з російським паспортом. Не треба нам ще й губернаторів з російськими друзями,
– підсумував Стерненко.
Одесити та активісти вимагають провести прозорий конкурс на посаду голови Одещини / Фото Катерина Петренко
Нагадаємо, одесити неодноразово протестували проти призначення Андрейчикова на пост голови ОДА. Вони наголошували на потребі відкритого конкурсу, а також пропонували свою кандидатуру – депутата міськради від партії "Об'єднання "Самопоміч" Ольгу Квасницьку.
7 липня під часу візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський зажадав, аби йому надали докази партнерства Андрейчикова з проросійськими колаборантами, і повідомив, що може призначити його головою ОДА вже за тиждень.
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