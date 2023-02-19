Де невдовзі можуть відбутися активні бої: в Україні затвердили новий перелік територій
В Україні затвердили оновлений перелік територій можливих та активних бойових дій. Переселенці у цих регіонах можуть отримувати виплати.
До оновленого списку входять 8 регіонів. Серед них – Чернігівська та Сумська області.
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Де невдовзі можуть відбутися активні бої
Так, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти у:
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Чернігівській,
- Запорізькій областях.
Зауважимо, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово захоплені ворогом.Зверніть увагу! Якщо ви зареєстровані в одній із зазначених областей, але її населений пункт відсутній у цьому переліку, необхідно звернутися до місцевої військової адміністрації й уточнити інформацію.
Нова масована атака України 23 – 24 лютого
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що варто очікувати на новий масований ракетний удар найближчим часом. Його окупанти можуть завдати 23 – 24 лютого. Власне, у перші роковини повномасштабного вторгнення війська кривавого диктатора з Кремля.
Водночас секретар РНБО підкреслив, що нова атака аж ніяк не вплине на перебіг війни. За його словами, Україна обов'язково переможе.